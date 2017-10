Wanda Nara, 'fiducia nella giustizia'

MILANO, 28 OTT - "Wanda Nara ripone massima fiducia nella giustizia ed è assolutamente convinta di dimostrare la propria innocenza". Lo si legge un una nota scritta dall'avvocato Giuseppe Di Carlo riguardo la questione giudiziaria che oppone Wanda Nara all'ex marito Maxi Lopez. Il giocatore dell'Udinese ha portato in tribunale l'ex moglie per aver diffuso sui social network i suoi dati personali. "La signora Nara Wanda - si legge nella nota dell'avvocato - ha sporto numerose denunce-querele nei confronti del Lopez (cui seguiranno i conseguenti procedimenti penali) per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, atteso che il medesimo non provvede a versare quanto dovuto ai propri figli dal mese di gennaio 2017, per un importo complessivo di oltre 130.000,00.Non vi è alcun dubbio che ogni azione messa in campo dal Lopez rappresenta esclusivamente il tentativo - vano e disperato - di non adempiere le obbligazioni derivanti dalle citate pronunce rese dalle autorità giudiziarie nei confronti della propria famiglia".