Atalanta, per Cornelius niente Udinese

BERGAMO, 28 OTT - "Cornelius è fermo, è bloccato. Ha preso una forte contusione alla schiena, ieri nel calciare ha fatto un movimento e s'è bloccato. Su Gomez e Hateboer decido dopo l'allenamento". Alla vigilia di Udine, Gian Piero Gasperini fa la conta degli indisponibili e degli acciaccati della sua Atalanta: "Per il Papu c'è l'imprevisto del pestone preso a Genova che si sta trascinando da quattro partite - spiega il tecnico nerazzurro -. Andiamo avanti preservando se possibile alcuni giocatori. Abbiamo avuto buone risposte in termini di recupero e infortuni, finora: sette partite in 21 giorni sono tante, però la rosa è ampia e ci consente di variare". Niente turnover, forse, per uno degli stakanovisti del gruppo: "Freuler è uno di quelli per cui la condizione migliora giocando - chiosa Gasperini -. Si tratta di un giocatore dal grande rendimento emerso nel girone di ritorno della scorsa stagione, sta facendo molto bene anche nella nazionale svizzera".