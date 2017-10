Siviglia-Leganes spostata alle 22.30

ROMA, 28 OTT - E' fine ottobre ma in Andalusia il caldo non allenta la presa. Le alte temperature (oltre i 30 gradi) previste nella regione nel sud della Spagna, unite alle intense radiazioni solari, hanno consigliato la Liga di posticipare di qualche ora (con inizio alle 22:30) la partita Siviglia-Leganes, valida per la decima giornata del massimo campionato, inizialmente programmata alle 16:15.