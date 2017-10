Mihajlovic, le difficoltà mi esaltano

TORINO, 28 OTT - "Allenatore in bilico? Non è la prima volta, non sarà l'ultima, in ogni caso mi esalto nelle difficoltà". Parole di Sinisa Mihajlovic sul suo possibile esonero in caso di risultato negativo nel match casalingo con il Cagliari. "Sono nel mondo del calcio da 30 anni, immaginate quante ne ho viste - ha aggiunto il tecnico del Torino -. Sono concentrato sulla partita con il Cagliari, la preparo come sempre con serietà e fiducia: il mio unico pensiero è vincere e rimettere il Torino in carreggiata. Domani voglio in campo 11 giocatori assatanati. Mi piacciono le difficoltà, per questo faccio l'allenatore. Non mi arrendo, non mollo, non torno indietro: fa parte del mio dna" La presenza di Belotti in campo domani dal 1' "dipenderà dall'allenamento di oggi e da quello di domani mattina. Dopo l'allenamento di domani capiremo e decideremo chi giocherà - ha aggiunto Mihajlovic che spera di recuperare il suo centravanti, out dalla sfida con il Verona per un problema al ginocchio -. Non vogliamo rischiare nessuno".