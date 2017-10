Udinese, Jankto salta l'Atalanta

UDINE, 28 OTT - "Jankto è fuori dai giochi. Questa è l'unica certezza". Il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri lo ha comunicato oggi nella conferenza stampa prepartita in vista della partita di domani con l'Atalanta. La doccia fredda per i bianconeri è arrivata al termine della rifinitura di questa mattina: "Ha preso una legnata all'ultimo secondo mercoledì da Cannavaro. Ha provato stamattina ma a fine allenamento abbiamo deciso di non convocarlo per farlo recuperare per la settimana prossima. Quindi è fuori. E' l'unica certezza". Delneri potrà contare invece su Nutinck e Angella, fondamentali per costruire la coppia centrale di difesa considerata la squalifica di Samir.