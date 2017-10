Benevento crede ancora nella salvezza

BENEVENTO, 27 OTT - Seduta d'allenamento al centro sportivo di Paduli oggi per il Benevento in vista del match casalingo di domenica con la Lazio. Nonostante zero punti in classifica e la beffa subita a Cagliari, l'ambiente continua a credere nella salvezza e al "Vigorito" sono attesi dodicimila spettatori. Sold out anche il settore ospiti. Clima ancora di fiducia, dunque, mentre il tecnico giallorosso De Zerbi spera nel recupero degli infortunati. Proseguono il lavoro differenziato il centrale difensivo Costa e l'esterno d'attacco D'Alessandro, che ha almeno cominciato a svolgere gli esercizi con i compagni. De Zerbi deciderà se convocarlo domattina.