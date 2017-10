Zhang jr,fatti dimostrano Inter tornata

MILANO, 27 OTT - "In estate è stato lanciato l'hashtag #InterIsComing ed è stata una cosa coraggiosa, perché dovevamo essere sicuri che l'Inter stesse tornando. Al momento, i fatti stanno provando quelle parole". Lo dice Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter, al termine dell'Assemblea dei soci del club nerazzurro. "Lasciatemi ringraziare anche mister Luciano Spalletti e tutto il suo staff - continua Steven Zhang - per l'eccellente lavoro che stanno portando avanti fin dall'estate. Tutti quelli che lavorano all'Inter lo fanno con il cuore. Questa squadra merita di tornare sul palcoscenico europeo ed il nostro scopo è raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Passo dopo passo mostreremo i risultati, per rendere l'Inter un club sostenibile, sano, forte: faremo il possibile".