Breda,gruppo Perugia ha voglia fare bene

PERUGIA, 27 OTT - "Ho trovato un gruppo che ha uno stato d'animo di difficoltà, ma è molto ricettivo con grande voglia di venire fuori": Roberto Breda, nuovo allenatore del Perugia, ha riassunto così le prime impressioni sulla sua nuova squadra. Per superare la fase di crisi (cinque sconfitte di fila), il tecnico ha spiegato che il gruppo "deve concentrarsi sulle cose concrete, togliere ogni tipo di alibi e sfumatura che può creare confusione andando dritti alle soluzioni perché ora serve dare ai ragazzi risposte, da trovare nel tempo. Fondamentale sarà il tornare a essere squadra, perché non basta sapere di avere qualità". Con l'allenatore, alla sua prima conferenza stampa il direttore sportivo Roberto Goretti. "Cercheremo di mettere Breda a proprio agio e nelle migliori condizioni per poter svolgere il proprio lavoro" ha spiegato. In campionato il Perugia è atteso dalla trasferta sul campo della Cremonese. (ANSA).