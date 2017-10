Milan-Juve:S.Siro esaurito,730 mln in tv

MILANO, 27 OTT - San Siro esaurito per Milan-Juventus, che domani alle 18 si giocherà davanti a 78.328 spettatori, con una audience di circa 730 milioni di telespettatori come sottolinea il club rossonero, spiegando che la partita sarà trasmessa in diretta in oltre 200 Paesi, "grazie anche alle emittenti nazionali e internazionali presenti on site come Mediaset, Sky, Rai, beIN Mena, beIN Miami, beIN France, PPTV, DigiSport Hungary e Sky Perfect Japan". Pienone anche in tribuna stampa, dove sono stati accreditati oltre 250 giornalisti italiani e stranieri, a cui si aggiungono più di 50 fotografi e 300 operatori tra tecnici audio e video. Lunga la lista degli ospiti vip in tribuna autorità, fra cui il ct della Nazionale Giampiero Ventura, accompagnato dal team manager azzurro Lele Oriali, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, gli ex ad rossoneri Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, ex campioni come Franco Baresi, Filippo Galli, Daniele Massaro, Paolo Maldini, Aldo Maldera, Massimo Oddo, Mauro Tassotti.