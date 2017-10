Ibra pronto a rientro: torno per vincere

ROMA, 27 OTT - Spaccone, smargiasso, sbruffone ma sempre il solito Zlatan Ibrahimovic. Il 36enne attaccante svedese annuncia che è pronto a tornare in campo "per finire quello che ho iniziato", dice a Sky Sport. "L'obiettivo è vincere la Premier League: tutto quello che ho iniziato nella prima stagione finirà nella seconda", spiega l'ex di Ajax, Juventus, Barcellona, Inter, Milan, Psg. Dopo la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a terminare la stagione in anticipo, lo svedese ha firmato un altro contratto di un anno con i Red Devils. Ibra è ancora alle prese con la ribilitazione, ma il suo rientro in campo è sempre più vicino. "L'infortunio? Quando è successo è stato semplice dire che sarei tornato perché avevo una sfida. Non ho mai avuto un infortunio così grave: tutti hanno pensato 'è finito' o 'è troppo vecchio'. Quando è successo, mi ha stimolato - aggiunge - dandomi energia e un obiettivo: tornare e continuare a giocare. Andrò via come sono arrivato, non lascerò zoppicando".