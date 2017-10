Roma: Di Francesco, battiamo il Bologna

ROMA, 27 OTT - "Devo fare delle valutazioni di formazione anche in vista della gara di martedì col Chelsea, ma c'è un unico obiettivo in questo momento: vincere col Bologna". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'impegno interno. Il tecnico si è soffermato poi sull'infortunio di Karsdorp, sottoposto ad intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Peccato era un giocatore su cui avevamo puntato tanto, era appena rientrato e poi in un ruolo che per me è sempre molto delicato - le parole di Di Francesco -. I tanti crociati rotti a Trigoria in questi anni? Il ginocchio me lo sono rotto anche io, può accadere". Riguardo alla formazione, Di Francesco ha spiegato che non sa se farà riposare Dzeko. "Sicuramente giocherà Defrel da centravanti o da esterno alto. Ha bisogno di fiducia e di ritrovare il gol. Mio figlio Federico come avversario? E' sempre emozionante incrociarlo, sono felice di quel che sta facendo e sono convinto che può fare ancora meglio, magari non da domani...".