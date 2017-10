Juve:Allegri "Tornano Matuidi e Sturaro"

TORINO, 27 OTT - In Milan-Juventus rientrano Chiellini e Buffon, a riposo mercoledì con la Spal. Assente Benatia, che "sarà sottoposto ad un altro esame, - spiega Allegri - ha ancora dolore dopo la botta con lo Sporting Lisbona". "Se si escludono Pjaca, fuori ma che sta bene, e Howedes, che sta procedendo nel recupero ed è pronto al rientro, tutti gli altri sono convocati, compresi Matuidi e Sturaro. Domani non saremo più in sedici: lasciamo il vecchio e torniamo al nuovo. Il bello di avere solo 16 giocatori a disposizione - sorride il tecnico bianconero - è che è più difficile sbagliare formazione".