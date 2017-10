Allegri, Milan lotterà per prime quattro

TORINO, 27 OTT - Milan-Juve "è sempre una partita di grande fascino. I rossoneri sono in ritardo in classifica ma alla fine lotterà per le prime quattro posizioni; mercoledì hanno centrato una vittoria importante con il Chievo". Lo ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di San Siro: "La vigilia è stata buona, a parte il fumo che soffoca Torino - ha spiegato il tecnico riferendosi alla fuliggine presente sulla città a causa dei disastrosi incendi in Val di Susa. "Dobbiamo fare punti per rimanere attaccati alle prime, - ha proseguito il tecnico bianconero - altrimenti la rincorsa si fa più dura anche se le partite non mancano".