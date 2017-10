Allegri:Milan sarà buon test, non svolta

TORINO, 27 OTT - "Per la Juventus" la partita di domani sera a San Siro con il Milan "non è una svolta. E' un buon test, che fa parte del cammino per arrivare alle ultime 5 giornate in corsa per vincere lo scudetto". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del match, commentando le parole di Vincenzo Montella. "Quest'anno il campionato non si deciderà nelle ultime 2-3 giornate, ma proprio all'ultima, - ha aggiunto il tecnico bianconero - perché negli ultimi tre turni ci saranno tre scontri diretti".