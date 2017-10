A.d. Inter: Obiettivo autosufficienza

MILANO, 27 OTT - ''Sono domande di altissima politica internazionale. Abbiamo obiettivi molto chiari, stiamo lavorando per perseguirli. L'Inter è un'azienda che deve lavorare per essere autosufficiente. Dobbiamo essere capaci di camminare con le nostre gambe''. L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, al termine dell'assemblea dei soci del club, risponde così ad una domanda sul blocco da parte del governo cinese a investimenti internazionali. E su possibili acquisti nel mercato di gennaio, Antonello dichiara: ''Come detto agli azionisti, non dobbiamo dimenticare che tutti i club devono avere un regime costante di Financial Fair Play''.