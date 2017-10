Snai: Juve favorita, colpo Milan a 4,00

ROMA, 27 OTT - Juventus favorita nelle quote dei bookmaker di Snai che giocano la vittoria esterna dei bianconeri a un modesto 1,95, mentre il segno 1 rossonero vale 4 volte la scommessa e il pareggio si gioca a 3,45. Il Napoli ospita il Sassuolo e il pronostico è sbilanciatissimo: «1» a 1,15, «X» a 8,00, vittoria emiliana a 15. A bassa quota anche la vittoria della Lazio sul campo del Benevento: «2» a 1,28. Il pareggio, che per i giallorossi determinerebbe il primo punto in classifica, si gioca a 5,50, la vittoria campana è a 10. Favori del pronostico anche per la Roma contro il Bologna all'Olimpico: la vittoria con i rossoblù è a 1,28, il colpo del Bologna, che in trasferta ha ottenuto tre delle quattro vittorie stagionali, sale fino a 10, il pareggio è a 5,75. Lunedì, posticipo al Bentegodi tra Verona e Inter: «2» a bassa quota (1,40), Verona a quota impresa (7,75).