Inter: approvato bilancio,-24,6 mln euro

MILANO, 27 OTT - L'assemblea dei soci dell'Inter approva il bilancio 2016-2017 con perdite di esercizio di 24,6 milioni di euro, più 36,7 milioni rispetto all'anno precedente. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. Fatturato di 318,2 milioni di euro e un Ebitda (indice di produttività) di 67,5 milioni. "La perdita di esercizio risulta soddisfare i criteri stabiliti dal Financial Fair Play per l'anno fiscale 2016/17, in attesa di approvazione formale da parte della UEFA", annuncia il club nerazzurro.