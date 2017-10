Montella: Con Juve può arrivare svolta

CARNAGO (VARESE), 27 OTT - "E' la partita che ci può dare la svolta". Vincenzo Montella inquadra così la sfida contro la Juventus. "E' impari sulla carta, loro vengono da sei scudetti di fila, hanno giocato due finali di Champions in questi anni". "Ma - ha detto l'allenatore del Milan - abbiamo voglia di tornare a competere a questi livelli. Domani abbiamo le carte in regola per potercela fare. E' una sfida che dà senso di appartenenza, sono fiero di allenare il Milan in questa partita e i giocatori sono gasati. Anche per questo voglio battere la Juve".