Ok a bilancio Inter 2017 e al fair-play

MILANO, 27 OTT - L'assemblea dei soci dell'Inter, convocata per stamattina alle 11, in un albergo del centro di Milano, ratificherà il bilancio al 30 giugno 2017 con un rosso di 24 milioni. Rispettati i parametri del fair-play finanziario, con un aumento dei ricavi del 33 per cento. E' arrivato con largo anticipo l'ad Alessandro Antonello. Alle 10 ha poi raggiunto la sede dell'assemblea il vicepresidente Javier Zanetti, poco dopo sono arrivati anche Giovanni Gardini e il cfo Michael Williamson. Presente Steven Zhang, figlio del proprietario del club. Assenti, invece, sia Zhang Jindong che il presidente Erick Thohir. Prima dell'assemblea dei soci dell'Fc Internazionale, ci sarà quella di Inter brand e Inter media and communication.