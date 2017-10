Per il dopo-Conte, Chelsea su Ancelotti

LONDRA, 27 OTT - Carlo Ancelotti è il principale candidato per la panchina del Chelsea, in caso di esonero di Antonio Conte. Il futuro dell'ex ct dell'Italia continua ad apparire più che mai incerto, non tanto per i risultati della squadra, quanto per i continui dissidi con la dirigenza. E non è escluso che il rapporto s'interrompa già prima della fine dell'attuale stagione. In quel caso, secondo il tabloid Sun, il ritorno di Ancelotti a Stamford bridge sarebbe l'ipotesi più suggestiva. Esonerato lo scorso mese dal Bayern Monaco, l'ex tecnico di Paris Saint-Germain e Real Madrid non ha mai fatto mistero di sognare un ritorno in Inghilterra, dove ha vinto - proprio sulla panchina dei 'Blues' - una Premier League e una Fa cup.