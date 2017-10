Petrachi scuote il Toro, 'servono fatti'

TORINO, 26 OTT - "Servono i fatti, non le chiacchiere. Di quelle se ne sono già fatte tante". E' duro il commento di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, il giorno dopo il ko per 3-0 con la Fiorentina che ha aggravato la crisi granata, mettendo in discussione Sinisa Mihajlovic. "C'è stato un confronto con il tecnico - spiega il dirigente a Torino Channel -, ma i confronti si fanno anche in famiglia, o con un figlio che 'sbarella'. Bisogna capire che ci sono delle regole da rispettare, dobbiamo farci tutti un esame di coscienza". "Da qualche partita qualcosa di importante non funziona, questa squadra deve ritrovarsi dal punto di vista della mentalità, della cattiveria agonistica - aggiunge Petrachi -. Solo in questo modo può affiorare la nostra qualità, superiore rispetto agli anni passati". Provando a recuperare al più presto Belotti: "Credo che sia determinante la sensazione del ragazzo. Sta provando e sta forzando per capire se sente fastidio. Ci vuole cautela e bisogna aspettare".