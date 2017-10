Sponsor Lazio, vicini a comunità ebraica

ROMA, 26 OTT - Seleco Spa, sponsor della Lazio, "prende le distanze in modo netto e inequivocabile dagli episodi razzisti e antisemiti che hanno riguardato il mondo del calcio nell'ultima settimana". Lo comunica la stessa società in una nota, che "in linea con i propri valori, esprime la propria vicinanza alla Comunità ebraica tutta". "Seleco - prosegue la nota - auspica, ed è certa, che la stessa Lazio porrà in essere tutte le azioni necessarie a tutelare i valori fondanti del calcio, inteso come strumento di integrazione e condivisione, nonché la propria immagine e quella dei propri sponsor".