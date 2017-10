Ginefra, non ho sentito frase Lotito

ROMA, 26 OTT - "La telefonata di Lotito l'ho sentita, in realtà l'hanno sentita tutti, fino alla fila 24 credo... il presidente parlava con un tono impossibile da non ascoltare. E, comunque, appena aperto il portellone io sono uscito e io ho sentito fino al punto in cui diceva 'vice rabbino'. La frase sulla 'sceneggiata' no". Così il deputato del Pd Dario Ginefra, vicino di posto del presidente della Lazio sul volo Milano-Roma di lunedì, è tornato a parlare a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, della telefonata in cui il n.1 laziale avrebbe detto 'facciamo questa sceneggiata' riguardo alla sua presenza il giorno successivo davanti alla Sinagoga di Roma dopo la vicenda degli adesivi di Anna Frank in maglia giallorossa. Il parlamentare ha ribadito quanto detto ieri all'Ansa, di non aver sentito cioè la frase 'incriminata': "Lotito - ha detto Ginefra - mi ha cercato al telefono attraverso la batteria del Parlamento. E mi ha detto: 'Gine', ma tu hai sentito quella frase?' E io gli ho detto di no, non l'ho sentita".