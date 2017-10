Tavecchio, non controlliamo i tifosi

ROMA, 26 OTT - "Alla Figc non compete né il controllo della tifoseria né la location. Se ci sono provvedimenti di ordine pubblico compete all'Osservatorio la tutela dell'incolumità dei cittadini, in casi di estrema gravità può anche decidere di non far giocare la partita. Alla procura federale compete valutare invece provvedimenti ideologici o di altra natura dopo che si sono verificati". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, rispondendo a chi gli chiedeva su chi spettasse la valutazione sulla scelta della Lazio, in occasione della partita con il Cagliari, di aprire la curva Sud ai tifosi della Curva nord squalificati per razzismo. In quel settore, infatti, il giorno dopo sono stati rinvenuti gli adesivi antisemiti con la foto di Anna Frank. "Noi - ha aggiunto Tavecchio al termine del Consiglio federale - abbiamo semplicemente comunicato i fatti resi pubblici dall'esterno, il procuratore ha aperto subito le sue indagini e la Procura adesso farà quello che deve fare".