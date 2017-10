Serie A, 4 squalificati per un turno

ROMA, 26 OTT - Sono quattro i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea dopo le partite della decima giornata. Sono Barreca (Torino) - ieri espulso - e Rincon (Torino) Samir (Udinese) e Hetemaj (Chievo), diffidati. Per quanto riguarda le società multa di tremila euro alla Roma per "il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco".