Juve: Barzagli, concediamo ancora troppo

TORINO, 26 OTT - Le dure parole di Allegri dopo la vittoria con la Spal "sono giuste perché ci vuol far migliorare ancora di piú". Andrea Barzagli sta con il tecnico della Juventus, che ha chiesto alla squadra più attenzione in difesa. "Stiamo facendo molto bene sul piano realizzativo - dice il difensore bianconero - ma concediamo forse un po' troppo per cali durante la partita. Normale che sia arrabbiato, negli ultimi anni la Juventus ha sempre dimostrato grande solidità: dobbiamo migliorare sotto questo aspetto". Non è sufficiente pensare "tanto davanti facciamo gol, perché quando incontri squadre importanti, come capitato con la Lazio, non è facile segnare tre o quattro gol".