Insulti antisemiti: condanna Raggi

ROMA, 26 OTT - "Credo che questo sia un gesto da condannare e mi sembra tutti quanti lo stiamo facendo. C'è da fare un'attività di grande avvicinamento dei ragazzi e delle persone alla storia. A breve partiremo di nuovo per il Viaggio della Memoria, ci siamo già stati lo scorso anno, proprio per portare i ragazzi a vedere esattamente cosa è stato l'Olocausto. Se si conosce la storia, quando si conosce la storia, non può venire in mente a nessuno di compiere questi gesti. E' un fatto inqualificabile". Così la sindaca di Roma ai microfoni di Radio Incontro Olympia sugli insulti antisemiti allo stadio Olimpico.