Milan, Calabria esami ok ma out con Juve

MILANO, 26 OTT - Sospiro di sollievo per Davide Calabria. Hanno dato esito negativo gli esami eseguiti ieri sera in pronto soccorso a Verona dal difensore del Milan, che nel finale della partita contro il Chievo ha riportato un trauma cranico facciale in uno scontro di gioco con Massimo Gobbi, dopo il quale è uscito in barella ed è stato trasportato in ospedale. Conclusi i controlli, Calabria è rientrato a Milanello nella notte. Il monitoraggio clinico-strumentale prosegue per 24-48 ore come da prassi per questo tipo di traumi, e ovviamente il calciatore salterà la partita di sabato contro la Juventus.