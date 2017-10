Napoli: Malagò, gol Mertens da cineteca

NAPOLI, 26 OTT - "Il secondo gol di Mertens di ieri con lo stop in corsa che sembrava radiocomandato e il tiro sotto la traversa sono da cineteca, è un giocatore che non finisce di stupire, complimenti al Napoli". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la giornata di campionato a margine dell'avvio dei lavori per la cittadella dello sport nel quartiere napoletano di Miano. "Mi piace molto - ha aggiunto Malagò - questo campionato in cui 4-5 squadre vanno fortissimo, a una media punti record, è molto che non si assisteva a questo".