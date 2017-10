Ulivieri, aprire curva Sud errore grave

ROMA, 26 OTT - Mettere in vendita i biglietti della curva Sud ai tifosi della curva Nord squalificata per razzismo per Lazio-Cagliari è stata "una furbata" e "un grave errore". Così il presidente dell'Associazione italiana allenatori e vice presidente della Figc, Renzo Ulivieri, commentando la decisione della Lazio domenica scorsa. "È come pensare - ha aggiunto Ulivieri entrando in consiglio federale - che la Figc voglia squalificare i seggiolini e non chi c'è seduto. Anche se i regolamenti non lo contemplano, c'è anche il buon senso e il sapersi comportare". Commentando l'episodio degli adesivi antisemiti attaccati in Sud da alcuni sostenitori biancocelesti, Ulivieri è stato chiaro: "Un comportamento bestiale. Sono persone che non conoscono la storia recente, a questi ragazzi è mancata anche la scuola e probabilmente la famiglia. La lettura del diario di Anna Frank prima delle partite? Il calcio qualcosa può fare. Noi allenatori siamo impegnati già dai settori giovanili, chi la pensa diversamente è fuori".