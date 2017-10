Suso, la Juve? Prendiamo almeno un punto

MILANO, 26 OTT - Dopo il ritorno alla vittoria contro il Chievo, il Milan deve strappare almeno un pareggio alla Juventus, secondo Suso. I bianconeri "sono più forti di noi, altrimenti gli saremmo davanti - ha notato l'attaccante rossonero -. A San Siro con le piccole dobbiamo vincere, con le grandi può succedere di tutto. Penso che sabato non dobbiamo perdere, altrimenti diventa troppo difficile. Ovviamente tutti vogliamo vincere sabato, ma dobbiamo fare almeno un punto". Nel caso riuscisse a segnare un gol a Buffon, Suso è pronto a un piccolo fioretto. "Torno a casa a piedi, non c'è problema, abito a 50 metri dallo stadio", ha sorriso il giocatore, ammettendo che gli ultimi giorni non sono stati semplici per il suo allenatore, Vincenzo Montella: "Un po' di preoccupazione c'era, non avevamo vinto le partite che dovevamo. Ieri era fondamentale vincere per prendere fiducia, ora dobbiamo andare avanti, con la Juventus dobbiamo mostrare che stiamo crescendo e migliorando".