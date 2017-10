Corso ds, c'è anche l'ex laziale Mauri

FIRENZE, 26 OTT - Ci sono anche l'ex laziale Stefano Mauri e Claudio Chiellini, fratello del difensore della Juventus Giorgio, tra gli allievi del corso per direttore sportivo terminato ieri a Coverciano. Centoquarantaquattro le ore di lezione in aula per formare professionalmente quelle figure che opereranno poi nel cosiddetto 'mercato'. Sono stati molti i professionisti del mondo del calcio ad alternarsi dietro la cattedra e a portare agli allievi le proprie conoscenze, a cominciare dalla ct della Nazionale italiana femminile, Milena Bertolini, che ha tenuto una lezione specifica sugli sviluppi, anche economici, del calcio in rosa. E poi ancora molti ds di squadre di serie A e serie B, che hanno parlato anche delle proprie esperienze per spiegare una professione, quella de direttore sportivo, che deve saper coniugare vari aspetti. Dopo la prova scritta di ieri in aula, i corsisti saranno attesi dall'ultima parte dell'esame, che si svolgerà tra circa un mese e che prevede anche la discussione di una tesi.