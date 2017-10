Inter: Icardi, Non si tratta di fortuna

MILANO, 26 OTT - ''Non si tratta di fortuna. Abbiamo lavorato molto bene in ritiro''. Il capitano dell'Inter Mauro Icardi parla così della stagione della squadra nerazzurra, seconda in classifica a due punti dal Napoli, in un'intervista a Rivista Undici in edicola domani. ''Essere il capitano dell'Inter per me non è difficile'', racconta poi l'argentino come si legge nelle anticipazioni della versione online. Icardi, undici gol in dieci partite e 100 reti già realizzate in Italia, sta trascinando l'Inter in questo avvio di stagione in cui la squadra nerazzurra è ancora imbattuta.