Juve: Bernardeschi, dobbiamo migliorare

TORINO, 26 OTT - "Tre punti fondamentali e grandi emozioni". Titolare per la seconda volta con la Juve, Federico Bernardeschi esulta per la rotonda vittoria contro la Spal, aperta proprio da un suo gol. "Io sono a disposizione e do' sempre il 100% per la squadra - dice il giovane talento bianconero -. Gioco dove mi fanno giocare, sia sulla fascia che da trequartista". La vittoria contro la Spal, in attesa del big match col Milan di sabato, non lo soddisfa del tutto. "Dobbiamo migliorare, di sicuro. Dopo il doppio vantaggio non dovevamo subire il loro gol - conclude -: sappiamo dove dobbiamo migliorare, non dobbiamo avere questi cali mentali".