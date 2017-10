Euro 2020:S.Pietroburgo vuole prima gara

MOSCA, 26 OTT - La Russia ha candidato San Pietroburgo per ospitare la partita inaugurale degli europei di calcio itineranti del 2020: lo ha annunciato il vice premier russo e presidente dell'Unione calcistica russa Vitali Mutko. "Abbiamo presentato la proposta: San Pietroburgo. Siamo pronti a creare tutte le condizioni. I tifosi di San Pietroburgo lo hanno meritato. Lo stadio è fantastico, è stato criticato a lungo ma ora è tra i migliori", ha detto Mutko. Lo stadio Zenit Arena di San Pietroburgo, 69mila posti, ospiterà alcune partite dei Mondiali del prossimo anno. I suoi costi sono lievitati fino al miliardo di rubli (è uno degli impianti più costosi della storia del calcio), i lavori sono durati ben dieci anni (la sua costruzione era stata prevista già prima che la Russia ottenesse i Mondiali) e sono costati la vita ad alcuni operai. Per vicende di corruzione legate alla costruzione dell'impianto sono state arrestate alcune persone, compreso un ex vice sindaco.