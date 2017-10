Convocata assemblea Milan su bilancio

MILANO, 26 OTT - E' stata convocata l'assemblea dei soci del Milan chiamata ad approvare il bilancio del primo semestre 2017, passaggio necessario ad allineare con le cadenze della stagione calcistica l'anno fiscale della società, che prima del cambio di proprietà, dalla Fininvest di Silvio Berlusconi al cinese Li Yonghong, si chiudeva al 31 dicembre. L'appuntamento è per lunedì 13 novembre alle 11 a Casa Milan (in seconda convocazione il 16 novembre), come si legge sull' annuncio firmato dall'ad rossonero, Marco Fassone, pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. L'assemblea, inizialmente prevista a ottobre, è slittata di qualche settimana per problematiche di trasposizione contabile e recenti significativi cambiamenti di principi contabili a livello normativo, come hanno spiegato fonti societarie quando all'inizio del mese è filtrata la notizia del rinvio.