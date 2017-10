Mihajlovic, ho sempre ripudiato razzismo

ROMA, 26 OTT - "Io ho ricevuto e ricevo insulti, non posso certo essere associato al razzismo". Così il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, dopo le critiche ricevute per aver detto di non sapere chi fosse Anna Frank. "Sulla vicenda ho risposto con tutta la mia sincerità e senza sapere cosa avessero fatto i tifosi della Lazio. Ho detto che non la conoscevo bene e per voi rappresenta un fatto grave, così come per me può essere grave che non voi non sappiate chi sia Ivo Andrijc, un premio Nobel per la letteratura che ho imparato a conoscere quando andavo a scuola". "Io ho sempre ripudiato ogni forma di razzismo - ha concluso l'allenatore del Torino - ma quel giorno non avevo letto i giornali e dunque non sapevo cos'era successo. In passato ho subito insulti in diversi stadi e quindi non posso essere associato al razzismo".