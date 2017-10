Juve: riecco Marchisio, belle sensazioni

TORINO, 26 OTT - "Il mio stadio, la mia squadra, i miei amici. Che belle sensazioni!". Marchisio affida a Twitter l'emozione del ritorno in campo dopo due mesi di stop. Nella vittoria contro la Spal, il centrocampista è entrato in campo a partita in corso regalando una prova incoraggiante e candidandosi a seria alternativa a centrocampo. "Buona vittoria all'Allianz Stadium" è il tweet di Khedira, già proiettato al big match di sabato con il Milan: "Restiamo concentrati sull'importantissima partita di sabato". Simpatico scambio di battute, via Twitter, tra Cuadrado e Dybala: il colombiano ha postato una sequenza di immagini della punizione vincente del compagno, commentandola con un eloquente "Golazo". Pronta la risposta della 'Joya': "Gracias panita". Dybala ha anche postato su Instagram una foto che lo ritrae in spogliatoio in compagnia di Cuadrado, Douglas Costa, Bentancur e Pjanic: tutti sorridenti, naturalmente, dopo la larga vittoria contro la Spal.