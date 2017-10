Juve vince, ma Allegri punge i suoi

TORINO, 26 OTT - "Se non si vuole cadere dall'altalena, serve equilibrio per 95 minuti: buona vittoria!". Massimiliano Allegri ha ribadito nel tweet notturno post-partita il concetto espresso a caldo, quando ha rimproverato alla squadra di non usare sempre la testa: "Troppi alti e bassi, se vogliamo arrivare in corsa per lo scudetto alle ultime cinque giornate, quando il campionato si deciderà con gli scontri diretti, bisogna trovare regolarità", aveva detto all'Allianz Stadium. Un monito per la trasferta di sabato a Milano.