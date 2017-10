Napoli-City, al via vendita biglietti

NAPOLI, 26 OTT - Parte oggi alle ore 17 la vendita dei biglietti per la quarta giornata di Champions League Napoli-Manchester City al San Paolo del 1 novembre. I prezzi non sono popolari per la supersfida per la quale si prevede un assalto alle biglietterie: le curve costano 40 euro, i distinti 65, chi sceglie le tribuna laterale Nisida dovrà pagare 90 euro, mentre la Tribuna Posillipo costa 140 euro. Fino a venerdì alle 17 gli abbonati al campionato avranno il diritto di prelazione sul proprio posto.