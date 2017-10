Mertens, difficile vincere a Genova

ROMA, 25 OTT - "Dovevamo chiudere la partita molto prima, così non è possibile. Era una partita difficile, perché il Genoa ce la mette tutta, marca a uomo: fare punti su questo campo è molto complicato. Non possiamo e non dobbiamo soffrire così fino alla fine, dal momento che siamo una squadra che possiede tante qualità". Così Dies Mertens, a Sky sport, dopo la vittoria del Napoli sul campo del Genoa grazie a una sua splendida tripletta.