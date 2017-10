Serie A: Atalanta-Verona 3-0

(ANSA) - BERGAMO, 25 OTT - L'Atalanta batte il Verona 3-0 nell'anticipo delle 18.30 della decima giornata di serie A. Nel primo tempo annullati due gol, uno per parte, dalla Var. Il primo è dell'atalantino Freuler (33') per una posizione irregolare di Cornelius - che aveva fornito l'assist -, il secondo è del veronese Kean (38') per un fuorigioco dello stesso attaccante gialloblù. Al 50' l'Atalanta passa in vantaggio con Freuler che dopo aver recuperato un pallone perso da Bessa, entra in area e batte il portiere Nicolas. Nove minuti dopo Ilicic riceve un pallone da Freuler e di sinistro batte per la seconda volta l'estremo difensore del Verona. L'Atalanta cala il tris al 75': cross di Gosens, Kurtic si inserisce e mette dentro. I bergamaschi salgono a 15 punti mentre il Verona resta fermo a 6.