Lazio a Bologna con maglia Anna Frank

ROMA, 25 OTT - "No all'antisemitismo", e sulla maglietta la foto di Anna Frank: è il messaggio lanciato dalla Lazio a Bologna. La squadra di Simone Inzaghi indossa la maglietta durante il riscaldamento prepartita al Dall'Ara per volontà del presidente Lotito, dopo gli insulti antisemiti di alcuni tifosi laziali domenica sera in curva Sud all'Olimpico.