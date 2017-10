Spalletti, vincere obbligo noi interisti

MILANO, 25 OTT - "Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. Noi interisti obbligati a cercare la vittoria sempre". E' il messaggio che il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti pubblica su Instagram insieme alla foto dei festeggiamenti della squadra dopo della vittoria contro la Sampdoria che ha regalato all'Inter il primato in classifica almeno per una giornata.