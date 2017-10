Privilegi Neymar irritano compagni Psg

ROMA, 25 OTT - Mentre il presidente del Paris SG, e Ceo dell'emittente televisva BeIn Sport, Al-Khelaifi, depone in Svizzera su presunte tangenti pagate all'ex segretario generale della Fifa Jerome Valcke, Le Parisien' scrive che la scoperta dei privilegi di cui godrebbe per contratto Neymar starebbe mandando su tutte le furie i suoi compagni. Il brasiliano è il più pagato della rosa con oltre 30 milioni di euro all'anno, e ha ottenuto vari altri bonus, alcuni dei quali molto particolari. Neymar avrebbe totale libertà di movimento in campo, ovvero gli sarebbe consentito di non ripiegare e rincorrere gli avversari. Avrebbe poi a disposizione due fisioterapisti personali. Durante gli allenamenti ai compagni sarebbe stato vietato di effettuare entrate dure su di lui. Il n.10 è poi l'unico al quale è consentito utilizzare borse e valigie con logo personale o con quello di uno sponsor a sua scelta in occasione degli spostamenti della squadra, mentre i compagni sono obbligati a utilizzare quelle con il logo del PSG.