Mondiali, è corsa a Italia-Svezia

ROMA, 25 OTT - E' corsa al biglietto per Italia-Svezia, play off di ritorno per i Mondiali 2018 in programma il 13 novembre a Milano. Tre ore dopo l'apertura della vendita, avvenuta oggi alle 15, sono già 20 mila i biglietti acquistati dai tifosi per assistere alla sfida decisiva per la nazionale di Gian Piero Ventura. Si tratta di un ritmo da record, che lascia prevedere uno stadio di San Siro da tutto esaurito.