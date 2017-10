Presidente Perugia, ora ripartiamo

PERUGIA, 25 OTT - "Assolvo Federico Giunti, sarebbe facile dire che ha sbagliato l'allenatore. Ora tiriamo una linea e ripartiamo, ma serve che tutti si ricompattino altrimenti retrocediamo": il giorno dopo la sconfitta del Perugia con il Cesena che ha portato all'esonero del tecnico, il presidente Massimiliano Santopadre ha lanciato un appello all'ambiente. In una conferenza stampa insieme al direttore sportivo Roberto Goretti e ai giocatori Matteo Brighi e Massimo Volta, il numero uno biancorosso non ha fornito il nome del nuovo allenatore. Sono però tre o quattro i nomi sui quali starebbe lavorando la società. A circolare è anche il nome di Serse Cosmi. "E' una persona piacevolissima - ha detto Santopadre -, non precludiamo niente. Ma quella del nuovo allenatore sarà una scelta della società".