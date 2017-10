Pedica, idiota chi ha buttato corona

ROMA, 25 OTT - "Chi ha buttato la corona di fiori deposta dal presidente Lotito davanti alla Sinagoga va condannato allo stesso modo di chi ha attaccato all'Olimpico gli adesivi con l'immagine di Anna Frank. Gesti come questi possono essere commessi solo da idioti". È quanto afferma Stefano Pedica, del PD. "Si può dissentire su tutto, condannare il condannabile, criticare e denunciare un fatto ma, come abbiamo detto che era ignobile usare l'immagine di Anna Frank per insultare i tifosi romanisti, è altrettanto ignobile aver buttato nel Tevere la corona deposta davanti alla Sinagoga. E, visto che le telecamere funzionano, mi auguro che vengano subito individuati i responsabili".