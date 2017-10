Ascoli si dissocia da'sparuta minoranza'

ASCOLI PICENO, 25 OTT - L'Ascoli, "con fermezza e convinzione", prende le distanze, dissociandosi, dal comportamento "di quella sparuta minoranza di persone", che ieri, in occasione della gara Ascoli-Spezia, non ha condiviso le iniziative messe in atto in memoria del dramma della Shoah, restando all'esterno dello stadio per la durata del minuto di riflessione. Il club bianconero esprime "ferma convinzione che il gesto di una esigua minoranza di persone non possa e non debba intaccare l'onorabilità di una tifoseria nota per gesti di solidarietà e impegno civile".