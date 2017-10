Schillaci allena squadra minori profughi

PALERMO, 25 OTT - Una squadra di minori stranieri non accompagnati allenata da Totò Schillaci, il centravanti della nazionale che ha fatto sognare gli italiani nelle 'notti magiche' di Italia '90. E' cominciata oggi nei campi Ribello di Palermo, a due passi dal quartiere popolare Cep dove è nato l'ex bomber azzurro, l'avventura dell'"Asante Calcio". Sotto la direzione tecnica di Schillaci hanno preso il via gli allenamenti dei migranti ospiti dei centri di prima accoglienza Azad ed Elom, gestiti dall'associazione Asante Onlus. La squadra militerà nel campionato di terza categoria. Gli allenamenti si svolgeranno tre volte alla settimana e la domenica ci sarà un collegamento in diretta con la trasmissione di Rai 2 "Quelli che il calcio".